Südtirols Badeseen sind sauber

Die Wasserqualität in Südtirols 8 Badeseen ist gut. Die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz kontrolliert dies regelmäßig an mehreren Messpunkten in jedem See. Wie jedes Jahr begann die Kontrolle und Überwachung der Badegewässer der Südtiroler Seen im April und dauert bis Ende September. „Alle 3 bis 4 Wochen nehmen wir in den Seen Wasserproben an vorher festgelegten Punkten, die online abgerufen werden können“, erklärt Alberta Stenico, Leiterin des Biologischen Labors der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz.