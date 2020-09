Südtirols erste Digitale Fashion Show

Wir leben mittlerweile in einer Welt, in der das Leben von unglaublicher Schnelligkeit geprägt ist. Das gilt auch für die Mode. Trends kommen und gehen, sie entwickeln sich non-stop weiter. Als Teil dieser neuen Ära, in der Online und Offline miteinander verschmelzen, präsentierte MAXIMILIAN am Mittwoch, den 09. September "FASHION FUNK: The digital way of celebrating fashion“ mit den Trend-Highlights der neuen Saison.