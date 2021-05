Süßer Nachwuchs: Turmfalken-Küken im Nistkasten

Putzig: Die Küken des Turmfalken im Nistkasten an der Feuerwehrhalle in Partschins sind geschlüpft und werden vom weiblichen Vogel mit einer Maus gefüttert. Vor 2 Jahren hat sich ein Turmfalkenpaar in der Fassade der Feuerwehrhalle eingenistet. Ein Buntspecht hatte dort ein Loch hinterlassen. Das war der Anfang der Turmfalken in Partschins. Das Loch wurde repariert und ein Nistkasten errichtet. Aufnahmen: Tourismusverein Partschins