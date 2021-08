Superstar Madonna feiert Geburtstag in Apulien und singt „Bella ciao“

Madonna verbringt derzeit samt Entourage ihren Sommerurlaub in Apulien. Dort hat die „Queen of Pop“ am 16. August auch in einem Restaurant ihren 63. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit lokalen Musikern stimmte Madonna dort die Patrisanen-Hymne „Bella ciao“ an.