SUV landet nach Zusammenprall in Bozen auf dem Dach

Zu einem aufsehenerregenden Unfall ist es am Freitagnachmittag in der Galvanistraße in Bozen Süd gekommen: 2 Autos sind dabei zusammengeprallt. Ein schwarzer SUV kippte um und blieb auf dem Dach liegen. 4 Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Einsatz standen unter anderem die Berufsfeuerwehr von Bozen und das Rote Kreuz.