„Symbolträchtige Reise“ - Papst im Irak eingetroffen

Papst Franziskus ist am Freitag im Irak eingetroffen. Seine Landung in Bagdad war der Auftakt eines mehrtägigen Aufenthalts in dem von bewaffneten Konflikten gezeichneten Land. Es ist der erste Besuch eines Papstes im Irak, wo die christliche Gemeinde angesichts der Angriffe radikalislamischer Kräfte gegen Minderheiten von einst 1,5 Millionen auf 300.000 Menschen geschrumpft ist.