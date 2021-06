Tanzperformance: Auf der orangen Bank zueinander finden

Auffällige orange Sitzbänke stehen seit Mittwoch in Brixen. Jeweils 3 Personen können auf einer Bank einander zugewandt sitzen und ins Gespräch kommen. Es ist eine Einladung des Verbands Ariadne, nach vielen Monaten der verordneten Distanz wieder zueinander zu finden und über die psychische Gesundheit nachzudenken. Am Mittwoch wurde die Aktion mit einer Kunstperformance vorgestellt. Die Tanzperformance SIMPLY (ARTISTIC) ME greift die fiktive Geschichte einer Betroffenen auf: Unter depressiven Schüben leidend, fühlt sie sich, trotz äußerer Zuwendung, von der Außenwelt unverstanden. Sie verschließt sich zunehmend. Sie ist müde von einer andauernden kräftezehrenden Suche, ohne je wirklich zu wissen wonach. Dennoch gelingt es ihr, die letzten Kräfte zu sammeln und sich aufzuraffen. Mit der Tanzperformance, unter der künstlerischen Leitung der Kunsttherapeutin Patrizia Trafoier und der performativen Umsetzung von Yunjung Kim, möchte der lokale ehrenamtliche Verein Healing Arts auf die umfangreichen Möglichkeiten der Kunst hinweisen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung zu bieten.