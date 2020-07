Tatort Bankomat: Diesen fiesen Trick müssen Sie kennen

Am Bankomatschalter ist Vorsicht geboten: Bilder der Überwachungskamera einer Bank in Turin zeigen die neueste Masche der Trickbetrüger. Ein Ganove täuscht eine Fehlfunktion am Geldautomaten vor und bittet das Opfer, welches gerade beim anderen Schalter eine Behebung durchführt, dringend um Hilfe. Während das Opfer abgelenkt ist, führt der Komplize die Bankomatbehebung durch, bzw. zieht die Geldscheine aus dem Automaten. Noch bevor das Opfer den Betrug überhaupt bemerkt, machen sich die Trickbetrüger mit dem Geld aus dem Staub. Daher: Vorsicht am Bankomatschalter, und lassen Sie sich auf keinen Fall ablenken!