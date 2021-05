Teil 5: Schüler drehen Videos über die Besonderheiten Südtirols

Jeder noch so kleine Ort Südtirols hat Besonderes zu bieten: seien es Sehenswürdigkeiten oder auch interessante Menschen. Im Rahmen der Initiative „Stadt.Land.Video“ der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut haben Schülerinnen und Schüler kurze Videos über das Besondere ihres Ortes gedreht. Die Klassen 3A und 3B der Landesberufsschule „Johannes Gutenberg“ in Bozen haben sich beteiligt. Diesmal machen wir einen Abstecher ins Dorf Teis in der Gemeinde Villnöß.