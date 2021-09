Terroranschlag auf das World Trade Center: Wie 9/11 die Welt veränderte

Die Bilder von den einstürzenden Zwillingstürmen in New York sind die wohl berühmtesten Bilder des 21. Jahrhunderts. Am 11. September 2001 steuerten Terroristen 2 Passagierflugzeuge in das World Trade Center – ein Terroranschlag der die Welt veränderte.