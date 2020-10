"The Crown": Netflix zeigt Trailer zu Staffel 4

Am 15. November startet die neueste Staffel des Netflix-Serienerfolgs "The Crown". In der 4. Staffel rund um die britische Königin Elisabeth II. werden die Jahre 1977 bis 1990 und somit unter anderem die Beziehung von Prinz Charles und Prinzessin Diana beleuchtet, die - wie jeder weiß - nach Jahren des Unglücks und der Skandale ein dramatisches Ende fand.