„The Voice“: Claudia hat's geschafft

Claudia Pahl ist eine Runde weiter! Gleich 3 Jurorenstühle drehten sich bei ihrem Auftritt am Donnerstag bei „The Voice of Germany“ zu ihr um. In einer Videobotschaft bedankt sich Claudia bei ihren Fans, die zuhause gespannt vor dem Fernseher mitgefiebert haben.