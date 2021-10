Thomas vom Ritten: "Lasst euch die Spritze geben"

Der Dokumentarfilmer Andrea Pizzini zeigt in seinem neuesten „Wellenbrecher“-Video Bauer Thomas vom Ritten, der wegen Covid auf der Intensivstation landete. Wie Thomas im Video am 21. Oktober erklärt, habe er sich nicht gegen Corona impfen lassen und appelliert nun aufgrund seiner Erfahrung mit der "brutalen" Krankheit an die Südtiroler, sich "die Spritze machen zu lassen." Auch seine Frau lag wegen Corona im Krankenhaus. Auch wenn es beiden mittlerweile wieder gut geht: Die Krankheit hat sie nachhaltig beeindruckt. Aufnahmen: Andrea Pizzini