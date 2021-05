Thomas Widmann: "Impf-General nach Bozen-Besuch begeistert"

Ob Impfzentrum, Nasenflügeltests oder Südtiroler „Corona-Pass“ – der Covid-Sonderbeauftragte der Regierung Francesco Figliuolo zeigte begeistert. Er hat am Freitag Impf- und Testzentrum in der Bozner Messe einen Besuch abgestattet. „Und ich werde einiges von dem was hier schon umgesetzt wird mit nach Rom nehmen“, sagte er nach dem Rundgang im Beisein von Landeshauptmann Arno Kompatscher. Klare Zusagen, etwa zu mehr Impfstoff oder zur Öffnung für AstraZeneca und Johnson & Johnson für jüngere Altersgruppen konnte Figliuolo allerdings nicht machen. Letzteres hatten Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und die Sanitätsspitze gefordert um mit den Corona-Impfungen zügig weiterzukommen.