Tierische Rettung im Gadertal: Hirsch aus Sicherheitsnetz befreit

In der Gemeinde St. Martin in Thurn ist es am 1. Februar zu einer spektakulären Rettungs-Aktion gekommen. Ein stattlicher Hirsch hat sich im Netz einer Piste des Skigebiets Kronplatz verfangen. Wie das nicht ganz ungefährliche Unterfangen geglückt ist, sehen Sie im Video.