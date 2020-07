Tierquälerei: Pottwal verheddert sich vor Sizilien in illegalem Fischernetz

Ein Pottwal hat sich in der Nähe der Liparischen Inseln bei Sizilien in einem illegalen Fischernetz verheddert. Die italienische Küstenwache kämpft mit Biologen und Tauchern seit 2 Tagen darum, das rund 10 Meter lange Tier zu befreien. Die Retter hatten große Schwierigkeiten, dem aufgeregten und ängstlichen Tier zu helfen – auch wegen der Größe. Fischer in Italien verwenden zum Teil immer noch sogenannte Spadara-Netze, obwohl sie seit langem verboten sind. Dabei handelt es sich um eine Art von Treibnetzen, die zum Teil riesig sind.