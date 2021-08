Küstenwache befreit Delfin

Einsatzkräfte der italienischen Küstenwache haben einen in Not geratenen Delfin im Mittelmeer gerettet. Das Säugetier hatte sich am Dienstag in einem Nylonnetz verfangen und konnte sich nicht mehr alleine befreien. Mit einem Netz versuchten sie den Delfin ruhig zu halten. Als sie die Fäden durchtrennt hatten, machte sich das Tier sofort auf und davon.