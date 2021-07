Tifosi feiern den Einzug ins EM-Finale

Am Dienstagabend erlebte das Wembley-Stadion in London einen wahren Nervenkrieg - und so ging es auch den Italien-Fans in Südtirol: Lange mussten sie zittern, doch schließlich setzten sich die Azzurri im Penalty-Schießen gegen Spanien mit 4:2 durch. In Bozen Süd feierten Fußball-Fans beim Public Viewing. Gefeiert wurde anschließend auch in der Stadt. Aufnahmen: DLife.