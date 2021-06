Tifosi in Bozen: Üble Schmähgesänge gegen Österreich

Die berüchtigten Tifosi in Bozen machen ihrem schlechten Ruf alle Ehre. Nach dem knappen 2:1-Sieg der Azzurri im EM-Achtelfinale in London gegen Österreich kam es am Siegesplatz in Bozen und in der Freiheitsstraße zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auch inakzeptable Schmähgesänge gegen Österreich wurden lauthals angestimmt, wie dieses Video zeigt.