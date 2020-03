Tirol stellt alle Gemeinden unter Quarantäne - Erklärung Landeshauptmann Günther Platter

Erklärung von Landeshauptmann Günther Platter zu den Quarantänemaßnahmen in TirolTirol setzt eine weitere drastische Maßnahme gegen das Coronavirus und isoliert sich praktisch selbst. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) informierte in einer Erklärung am Mittwochabend darüber, dass alle 279 Gemeinden unter Quarantäne gestellt werden. Die Heimatgemeinde darf nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen und dann nur zum nächsten Ort.