Grenzkontrollen in Nordtirol: Ausreise nur mit Coronatest

Kufstein am Morgen, Autobahn, an der Grenze zu Deutschland, ein Tag, der in die Geschichte eingeht. Das österreichische Bundesheer und die Polizei kontrollieren seit Freitag gemeinsam aus Nordtirol Ausreisende, ob sie negative Coronatests bei sich führen. Bei Eiseskälte hat man sich dazu in einem nach vorne hin offenen Container mit fünf Stühlen, einem Heizkörper und einem Wärmestrahler eingerichtet.