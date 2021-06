Tisens: Wolf überquert Straße am hellichten Tag

Eine Autofahrerin hat vergangene Woche 2 Wölfe in Platzers, Gemeinde Tisens, am hellichten Tag gesichtet. Eines der Raubtiere konnte die Frau beim Überqueren der Straße filmen. Bereits einige Male wurden die beiden Wölfe in Gfrill und Platzers gesichtet. Dort geht man davon aus, dass diese beiden Tiere auch für die Schafsrisse am Rinnerhof verantwortlich sind. Dort wurden in der Nacht zum Mittwoch 2 Schafe gerissen. Bäuerin Kathi Weiss konnte den Wolf in die Flucht schlagen.