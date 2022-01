Todesangst am Sessellift

15 Minuten durch die Hölle gegangen sind Skifahrer und Snowboarder in Beech Mountain in den USA. Bei der Bergfahrt mit dem Sessellift platzte die Leitung einer Schneekanone, der Lift blieb stehen. Mehrere Skifahrer steckten immer wieder genau in der Fontäne der gefrierenden Schneekristalle fest. Alle Wintersportler blieben unverletzt.