Todesangst: Baby steckt mit Kopf in Drehtür fest

Diese Minute fühlt sich an wie Stunden. Eine Mutter wollte mit dem Baby im Arm ein Hotel in der chinesischen Stadt Anqing betreten, dann passierte das Unfassbare: Das Baby blieb mit dem Kopf in der Drehtür stecken und drohte zu ersticken. Nach dem Zwischenfall wurde das Baby zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, es ist mittlerweile wohlauf und wieder bei sich zuhause.