Passeiertal: Frau aus Bayern (22) stirbt beim Canyoning

Bei einem Freizeitunfall im Passeiertal ist am Donnerstagnachmittag eine junge Urlauberin aus Bayern ums Leben gekommen. Die 22-Jährige war in einem Abenteuerpark in die Passer gestürzt. Die junge Frau konnte nur mehr tot geborgen werden.