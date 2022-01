Tsunami: So gewaltig war die Explosion des Unterwasservulkans

Beeindruckende Bilder der Eruption des Unterwasservulkans in der Nähe der südpazifischen Insel Tonga am Freitag. Dicker Rauch, Blitze, Asche und Staub waren zu sehen. Der Ausbruch hatte darüber hinaus eine Tsunami-Welle ausgelöst. Die Druckwelle war auch bei uns in Südtirol messbar.