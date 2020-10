Toskana: Kleinwagen fängt auf Autobahn Feuer

Auf der Autobahn A11 bei Prato in der Toskana ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Der Smart ist bei dem Brand am Dienstag komplett zerstört worden. Die Feuerwehr hat mit einer Bodycam die Löscharbeiten gefilmt.