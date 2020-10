Tote bei Sprengstoffanschlag in Koranschule

Bei einer Explosion in einer Koranschule in der pakistanischen Stadt Peschawar sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Dutzende seien verletzt worden, teilten Behörden mit. Unbekannte hätten einen Sprengsatz in einer Plastiktüte abgelegt, sagte ein Mitglied der Sicherheitskräfte. Unter den Toten sollen auch Kinder sein. Etwa 100 Kinder und Jugendliche sollen sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Seminargebäude aufgehalten haben.