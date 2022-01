Totes Reh auf Skipiste: War es ein Wolf?

Am Donnerstag wurde in Gröden an einer Skipiste ein verendetes, grausam zugerichtetes, Reh gefunden. Auf Nachfrage von STOL sagt der Geschäftsführer des Südtiroler Jagdverbandes, Benedikt Terzer, dass eine sichere Bestätigung auf der Grundlage eines Videos nicht möglich sei, der Kehlbiss aber für einen Wolf spreche. „Auch die geöffnete Bauchdecke wäre typisch“, betont Terzer. Anlass zur Spekulation könnte aber sein, weshalb der Inhalt der Bauchhöhle völlig fehlt. „Vielleicht hat aber eine Zweitnutzung durch ein anderes Raubtier stattgefunden“, so Terzer. „Eine 100-prozentige Sicherheit würde nur eine DNA-Analyse bringen.“ Auf Anfrage von STOL betonen die örtlichen Forstbeamten, dass sie sich am Freitagvormittag ein Bild machen werden.