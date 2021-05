Tragödie in der Themse: Zwergwal musste eingeschläfert werden

Die Rettung des am Sonntag in der Themse südlich von London gestrandeten Zwergwals brachte kein Happy End. Der junge Zwergwal schwamm nach seiner Befreiung erneut die Themse hoch. Tierärzte untersuchten das rund 4,5 Meter lange Walkalb und stellten fest, dass es ausgehungert und in einem sehr schlechten Zustand sei. Um den Zwergwal von seinen Leiden zu erlösen wurde er eingeschläfert.