Tragödie verhindert: Kunstwerk rettet Metro vor Absturz

Glimpflich ausgegangen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Unfall mit einer Metro-Bahn in Spijkenisse bei Rotterdam in den Niederlanden. Die Zuggarnitur durchbrach nach Dienstschluss die Brems-Blöcke am Abstellgleis und blieb in 10 Metern Höhe an einem Kunstwerk hängen. Die Walflosse aus Kunststoff verhinderte Schlimmeres. Passagiere waren nicht an Bord, der Metrofahrer blieb unverletzt.