Tragödie von Luttach: Waren auch Opfer alkoholisiert?

Knapp 2 Jahre nach der Tragödie von Luttach am 5. Jänner 2020 mit 7 Toten und 10 Verletzten wurde im Beweissicherungsverfahren in Bozen am Montag abgeklärt, ob die vom Auto erfassten Fußgänger bzw. Opfer auch Alkohol zu sich genommen hatten. Herausgekommen ist, dass die in den Unfall verwickelten Jugendlichen zum Teil Alkohol konsumiert hatten. Die Verteidigung des 27-jährigen Unfalllenkers will die Sachlage nun bewerten, erklärt Anwalt Alessandro Tonon im Video.