Trentino: Bär spaziert am Hotel vorbei

Am vergangenen Wochenende hörte Matteo Mottes vom Hotel „El Paso“ in Fai della Paganella seinen Hund laut bellen. Am Balkon entdeckte er den Grund für die Aufregung sofort: Ein Bär streifte am Gartenzaun vorbei. Mottes konnte das Großraubtier mit dem Handy filmen, anschließend zog der Bär weiter.