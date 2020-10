Trentino: Bär streift nachts durch Dorf

In Campodenno geht wieder der Bär um: Ein Autofahrer hat das Großraubtier am Sonntagabend gegen 23 Uhr mitten im Dorf Lover angetroffen. „Ich bin ruhig geblieben, es war ja nicht das 1. Mal, dass ich hier einem Bären begegne“, erklärte der Mann, der im Auto unterwegs war. Zuletzt war in Lover vor einem Monat ein Bär auf einem Spielplatz gesehen worden.