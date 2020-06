Trentino: Kuh mit Heli aus Abhang gerettet

Ganz wohl ist der Kuh bei ihrem ersten Flug offenbar nicht. Mit dem Hubschrauber wurde am Donnerstag in Primiero eine Kuh aus einem steilen Abhang gerettet. Das Tier war ausgerutscht und kam nicht mehr vor und zurück. Ein großes Dankeschön an die Feuerwehr Primiero für diese geglückte Tierrettung.