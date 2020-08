Trentino: Wolf reißt Ziege und verletzt trächtiges Schaf

Ein Wolf hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, oberhalb der Bocche-Alm (Gemeindegebiet von Moena/Fassatal), eine Ziege gerissen und ein trächtiges Schaf am Euter schwer verletzt (siehe Video). „Das Schaf werden wir wohl töten müssen“, bedauert Roberto Dellagiacoma, einer der Besitzer der Tiere oberhalb der Bocche-Alm. „Denn wenn im November oder Dezember die Lämmer auf die Welt kommen, dann hätte das Muttertier keine Milch für sie.“ Oberhalb der Bocche-Alm halten die Bauern von Moena etwa 100 Schafe und Ziegen. Am Dienstag werde er die Tiere abtreiben, sagt Dellagiacoma. Anders sei es nicht möglich – sonst fielen zu viele Tiere dem Wolf zum Opfer, bedauert er. Weitere 4 Schafe seien kürzlich in Primör/Primiero getötet worden – ebenfalls vom Wolf.