Trient: Kleinflugzeug stürzt bei Start ab

In Mattarello, einer Fraktion von Trient, ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall mit einem Kleinflugzeug gekommen. Beim Start kam es zu einem Druckverlust, weshalb das Flugzeug nicht richtig aufsteigen konnte, an Höhe verlor und schließlich auf den Boden stürzte. Dabei wurde das Fahrwerk zerstört. Es gab glücklicherweise keine Verletzten. Aufnahmen: Paolo Pedrotti