Trumps Kandidatin für Supreme Court umschifft in Anhörung Streifragen

Am zweiten Tag ihrer Befragung vor dem Rechtsausschuss des US-Senats unter anderem durch die Vizepräsidentschafts-Kandidatin der Demokraten Kamala Harris lehnte die Richterin am Dienstag etwa eine Antwort auf die Frage ab, ob sie auf eine Beteiligung an Verfahren verzichten würden, bei denen es um die Präsidentenwahl am 3. November gehen könnte.