Tscheche bricht Weltrekord im Eistauchen

Der Tscheche Davil Vencl hat es geschafft. Am Dienstag ist er im Vápenka See 80,9 Meter ohne Sauerstoffflasche unter der Eisoberfläche in einem See getaucht. „Dieser Rekord ist die Kirsche auf der Torte“, sagte Vencl anschließend. „Ich dachte, wenn ich auftauche und den Weltrekord halte, gibt es Frieden auf Erden, doch wahrscheinlich wird dieser Rekord nichts verändern“.