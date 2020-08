Wasser- und Murenmengen: Unwetterchaos in Tschengls

In Tschengls konnte das Rückhaltebecken oberhalb des Dorfes die großen Wasser- und Murenmengen nicht mehr schlucken. Diese überfluteten die Schutzmauer und ergossen sich entlang des Bachlaufes. Die Sturzflut riss alles mit, was sich ihr in den Weg stellte.