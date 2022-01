Tunnel verfehlt: Autofahrer fährt in U-Bahn-Station

Verdutzte Gesichter in einer U-Bahn-Station in der türkischen Millionenmetropole Istanbul. Ein Autofahrer hat sich verfahren und ist in einen U-Bahn-Tunnel gefahren. Bei dem Zwischenfall in der U-Bahn-Station Topkapi wurde niemand verletzt, die Feuerwehr musste das Auto von den Gleisen bergen.