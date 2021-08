Turin: Wohnhaus stürzt ein – 4-jähriger Bub tot

Tragödie in Turin: Am Dienstag um kurz vor 9 Uhr ist am Stadtrand ein Wohnhaus eingestürzt. Ein 4-jähriger Bub kam in den Trümmern ums Leben, nach 2 Bewohnern wird noch gesucht. 3 Hausbewohner konnten lebend gerettet werden. Im Einsatz stehen neben der Feuerwehr auch die USAR (urbane Such- und Rettungseinheit), sowie die Hundestaffel.