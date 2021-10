Überflutung: Feuerwehr rettet Autofahrer mit Schlauchboot

Nach einem heftigen Unwetter am Donnerstag stand in Forlì in der Emilia-Romagna eine Straße rund einen Meter tief unter Wasser. 2 Autofahrer steckten fest. Die Feuerwehr musste mit Rettungsbooten die blockierten Autofahrer aus den Wassermassen befreien. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.