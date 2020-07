„Über’n Berg“: Max von Milland präsentiert neue Single

„Über’n Berg“ heißt der neue Song von Max von Milland, den er am Donnerstagabend vor atemberaubender Kulisse am Würzjoch (1982m) erstmals präsentierte. Der Wettergott meinte es besonders gut mit dem Südtiroler Liedermacher: Der Peitlerkofel (2875m) präsentierte sich in all seiner Pracht und machte die Songpräsentation zu einem einzigartigem Spektakel. Eine Handvoll Zuhörer auf der „Ütia de Börz“ erlebte die Uraufführung des Songs vor Ort mit.