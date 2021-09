Überwachungskamera filmt Brandstifter beim Zündeln

Die Forstwache der Carabinieri in Lagonegro in der Region Basilikata ist einem Brandstifter auf die Schliche gekommen. Aufnahmen einer versteckten Überwachungskamera an einem Forstweg zeigen den Mann, wie er vom Scooter aus mit einem Feuerzeug die Vegetation in Brand steckte. Nun wurde der Mann identifiziert und unter Hausarrest gestellt.