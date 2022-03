Überwachungskamera zeigt Raketeneinschlag im Stadtzentrum

Diese Bilder einer Überwachungskamera am Freiheitsplatz von Charkiw zeigen den Einschlag einer russischen Rakete in ein Verwaltungsgebäude am Dienstagmorgen. Berichte über Opfer liegen derzeit noch nicht vor. Der 11,5 Hektar große Platz ist einer der größten Stadtplätze Europas.