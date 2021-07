Überwachungskameras zeigen: So gewaltig war die Explosion in Bangkok

Die Bilder der Überwachungskameras eines Hauses in der Nachbarschaft der Chemiefabrik in der thailändischen Hauptstadt Bangkok zeigen die volle Wucht der Explosion. In der Nacht auf Montag war in der Nähe des Flughafens Suvarnabhumi war aus noch ungeklärter Ursache eine Chemiefabrik explodiert. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben, 60 Personen wurden verletzt.