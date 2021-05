Überwachungskameras filmen Geister-Motorrad

Bizarre Aufnahmen mehrere Überwachungskameras in der Provinz Rayong in Thailand. Ein fahrerloses Motorrad fährt gut 30 Sekunden auf der Straße durch den Ort, bevor es umkippt. Laut Behördenangaben war der Motorradfahrer von einem herabhängenden Kabel einer Stromleitung vom Motorrad gerissen worden. Der Biker wurde mit Verletzungen an Beinen und Rücken ins Krankenhaus gebracht.