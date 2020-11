Niederdorf: Flieg, Uhu, flieg!

Der junge Hühnerbauer Robert Golser aus Niederdorf staunte nicht schlecht, als er am Montag Früh in seinen Hühnerstall kam. Ein stattlicher Uhu hatte sich in den Stall verirrt. Auch wenn der seltene und streng geschützte Vogel einiges an Chaos angerichtet hatte: Golser alarmierte – wie in solchen Fällen genau richtig – den angehenden Jagdaufseher Hubert Burger. Dieser konnte den majestätischen Vogel einfangen und ihn kurze Zeit später wieder in die Freiheit entlassen.