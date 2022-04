Der Eppaner Hundetrainer Christian Romen war gemeinsam mit Rainer Dissertori und anderen Helfern am Wochenende an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine gefahren. Eigentlich wollten sie 30 Hunde und Katzen nach Südtirol bringen. Mitnehmen konnten sie dann schlussendlich 2 Tiere. Nach 26 Stunden Fahrt kamen sie am Dienstag um 18 Uhr in der Bozner Tierklinik an...